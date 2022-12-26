Большинство россиян ожидает мягкая погода в новогоднюю ночь

В Новый год большинство россиян может ждать плюсовая температура. На 80% территорий страны сохранится климатическая норма. В ночь на 1 января в Москве вместо снега, вероятно, пойдет дождь, передает телеканал «Известия». Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В Сибири местами аномально изменится температура воздуха, где-то будет теплее, где-то холоднее обычного. При этом высота снежного покрова сохранится на уровне 19 см.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.