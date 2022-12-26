Пожилой мужчина погиб при пожаре в Рязанской области

Пенсионер погиб в результате пожара в частном доме в Захаровском районе Рязанской области. Об этом сообщает 62INFO.ru со ссылкой на МЧС региона.

Информация о возгорании поступила вечером 25 декабря из села Безлычное. Огонь охватил жилой дом площадью 70 кв. м. В ликвидации горения участвовали девять человек, были задействованы три пожарные машины.

В ходе тушения пожара обнаружено тело 81-летнего мужчины, пишет РИА «7 новостей». Для установления причины возгорания назначены необходимые экспертизы.

Ранее сообщалось, что в Томске ликвидировали открытое горение деревянного дома на четыре квартиры. В сгоревшем помещении обнаружены тела двух человек.