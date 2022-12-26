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Глава МИД Казахстана рассказал о позиции страны по антироссийским санкциям

Глава МИД Казахстана Тлеуберди: страна не поддержала антироссийские санкции, но не поможет России обходить их
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Фото: ТАСС/МИД РФ
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Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что страна не поддержала антироссийские санкции, но не будет способствовать различным компаниям в обходе санкций на своей территории. Об этом он сообщил японскому телеканалу NHK 25 декабря, находясь с визитом в Токио.

Он добавил, что отказ казахских властей нарушать ограничительные меры третьих стран является одним из принципов экономической политики страны, передает «Газета.Ru».

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«В экономическом плане Россия и Казахстан имеют тесные связи, и санкции против России негативно сказались на экономике Казахстана. Казахстан не участвует в санкциях против России, но придерживается принципа, что он не будет использоваться различными компаниями для обхода санкций», — отметил Тлеуберди.

Министр указал также на стремление Казахстана поддерживать и развивать отношения на мировой арене, основанные на многогранной и сбалансированной дипломатии.

«Казахстан имеет многогранную и сбалансированную внешнюю политику. Мы стараемся развивать прочные отношения. Мы придерживаемся политики продвижения многогранной дипломатии не только с Россией, но и с Китаем, Турцией, Европой», — сказал Тлеуберди.

Ранее, 9 декабря, президент РФ Владимир Путин заявил о хорошей перспективе идеи газового союза с Казахстаном и Узбекистаном.

До этого, в конце ноября, пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай заявил, что казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев на переговорах, прошедших 28 ноября в Москве, обсуждал с Путиным создание «тройственного газового союза» РФ, Казахстана и Узбекистана с целью координации действий при транспортировке российского газа.

Комментируя идею создания газового союза, заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Игбал Гулиев отметил, что он создается в рамках диверсификации маршрутных поставок российского газа на новые рынки. Консолидация усилий России, Казахстана и Узбекистана вполне возможна для совместных поставок энергоресурса, добавил эксперт.

28 ноября глава республики Касым-Жомарт Токаев заявил, что

Запад усилил санкционное давление на Россию и последовательно ввел в действие девять пакетов рестрикций в ответ на спецоперацию РФ по защите Донбасса, проводимую с 24 февраля. Санкции включают как персональные, так и экономические ограничительные меры.

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