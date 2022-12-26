В МИЦ «Известия» расскажут о правильном питании в период новогодних праздников
27 декабря в 11:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция на тему: «Новогодний стол – 2023: здоровое питание в праздники».
Чем опасно переедание и какие продукты лучше исключить из новогоднего меню? Как подготовиться к праздникам, чтобы избежать стресса для организма? Как изменилась культура питания? Какой будет еда в будущем?
Участники:
- Виктор Тутельян, главный внештатный диетолог Минздрава РФ, научный руководитель ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», академик РАН;
- Владимир Пилипенко, врач-гастроэнтеролог Клиники лечебного питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», кандидат медицинских наук.
Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номер паспорта.
Важно: мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.
Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.
Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236.
Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.
Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.