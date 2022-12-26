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В МИЦ «Известия» расскажут о правильном питании в период новогодних праздников

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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27 декабря в 11:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция на тему: «Новогодний стол – 2023: здоровое питание в праздники».

Чем опасно переедание и какие продукты лучше исключить из новогоднего меню? Как подготовиться к праздникам, чтобы избежать стресса для организма? Как изменилась культура питания? Какой будет еда в будущем?

Участники:

  • Виктор Тутельян, главный внештатный диетолог Минздрава РФ, научный руководитель ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», академик РАН;
  • Владимир Пилипенко, врач-гастроэнтеролог Клиники лечебного питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», кандидат медицинских наук.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номер паспорта.

Важно: мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236.

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.

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