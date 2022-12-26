Конкурс ледяных скульптур проводят в Хабаровске

В Хабаровске в парке «Динамо» работу над ледяными скульптурами завершили участники конкурса «Амурский хрусталь». Итоги жюри подведет 29 декабря.

На входе в парк установлены фигуры героев русских сказок. Гостей встречают в том числе Змей Горыныч, Конек-горбунок и Баба-яга. Судьи будут оценивать работы по нескольким критериям: оригинальность композиционного решения, рациональность использования материала, техника и мастерство обработки льда, степень законченности произведения.

Член Союза художников Сергей Логинов рассказал ИА AmurMedia, что в этом году авторы вышли за рамки квадрата, собирали фигуры по частям. Всего получилось девять скульптур. В ближайшее время композиции подключат к подсветке.

Всех участников ждут денежные призы. Авторы лучшей скульптуры получат 80 тыс. рублей. Премия за второе место — 70 тыс. рублей, за третье — 60 тыс. рублей.