Эпидпорог по ОРВИ вдвое превышен в Набережных Челнах

Подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом продолжается в Набережных Челнах. Эпидемический порог превышен вдвое.

За неделю в городе зарегистрировали 8,8 тыс. случаев болезни, а также 92 случая свиного гриппа. Об этом сообщает ИА «Татар-информ». Заболеваемость выросла на 27,9%.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев рекомендовал носить маски в общественных местах.

С начала учебного года в школах Татарстана из-за температуры и симптомов ОРВИ от занятий отстранили больше 10 тыс. школьников. По этой же причине в классы не допустили около 2 тыс. учителей.