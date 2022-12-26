Toyota увеличила мировое производство авто в ноябре до 833 тыс. единиц

Мировое производство автомобилей Toyota в ноябре 2022 года увеличилось на 1,5%, достигнув цифры 833 104 машины. Об этом 23 декабря сообщило агентство «Прайм».

Согласно данным Toyota, мировые продажи и производство в ноябре текущего года превысили уровень 2021 года благодаря высокому спросу на автомобили, особенно в Северной Америке, и восстановлению поставок запчастей.

Производство машин в Японии в ноябре снизилось на 3,3%, до 266 174 автомобилей, а зарубежный выпуск автомобилей повысился на 3,8%, до рекордного максимума 566 930 машин. В начале декабре текущего года автопроизводитель заявил, что в январе 2023 года рассчитывает выпустить 700 тыс. машин, и подтвердил свою цель выпустить суммарно к марту 2023 года 9,2 млн автомобилей.

Ранее Toyota ожидала собрать за финансовый год 9,7 млн авто, но в ноябре текущего года вынуждена была понизить эту цель из-за роста расходов на материалы и дефицита полупроводников. Между тем данная цель выше показателя производства за 2021 год, равного примерно 8,6 млн машин.

20 декабря Toyota Motor сообщила, что приготовила для японского рынка обновленный вариант водородного седана Mirai второго поколения. Нововведения коснулись доработки медиасистемы и программного обеспечения системы полуавтоматического пилотирования машины. Модель Toyota Mirai II продают в Японии с декабря 2020 года. Машина оснащена двигателем на топливных элементах. Водород в них путем электрохимической реакции преобразуется в электричество, которое питает тяговые электродвигатели. Преимущества такой конструкции перед обыкновенными электрокарами кроются в большем запасе хода и быстрой заправке топливом. Мощность электродвигателя Mirai II составляет 128 кВт (174 л.с.), водород для топливных ячеек хранится в трех баллонах, вес газа — 5,6 кг. Запас хода на одной полной заправке — 750–850 км. На внутреннем рынке Японии продажи обновленной Toyota Mirai стартовали по цене от 7 106 000 иен (примерно 3 620 000 рублей).