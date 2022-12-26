В Испании шесть человек погибли после падения автобуса в реку

Шесть человек погибли в Испании в результате падения пассажирского автобуса в реку с моста, написала британская газета The Guardian 25 декабря. Отмечается, что трагедия произошла в провинции Галасия.

Издание сообщило, что водитель не справился с управлением, автобус сбил ограждение и вылетел в реку.

Водитель автобуса выжил, написала «Газета.Ru». Тест показал, что на момент аварии мужчина был трезвым.

Полиция в настоящее время устанавливает причины и обстоятельства случившегося.

В середине декабря стало известно о ДТП в Хабаровском крае с участием автобуса, в результате которого четыре человека погибли и 17 пострадали. По информации «Известий», авария произошла на 178-м км трассы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. Служебное транспортное средство съехало в кювет и перевернулось.