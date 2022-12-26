Реклама
Прямой эфир
Общество
В ХМАО пресечена деятельность отправлявшей россиян воевать банды террористов
Экономика
Новак заявил о планах России по увеличению экспорта нефти и газа
Происшествия
Трое военных погибли в результате падения беспилотника в Саратовской области
Политика
В Крыму назвали планы Киева по захвату республики «агрессивным трепом»
Мир
Тайвань сообщил о приближении летательных аппаратов и кораблей КНР
Экономика
Новак предрек спад экспорта газа РФ на четверть в 2022 году
Общество
Суд арестовал организатора сгоревшего кемеровского приюта
Мир
В США из-за снежной бури погиб 41 человек
Мир
В Испании шесть человек погибли после падения автобуса в реку
Мир
Южная Корея открыла предупредительный огонь по беспилотнику КНДР
Мир
Сильный снегопад в Японии привел к гибели 17 человек
Мир
Financial Times сообщила о больших потерях и усталости ВСУ

Заммэра Москвы Сергунина рассказала о новогодних программах по «Пушкинской карте»

0
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В дни новогодних каникул по программе «Пушкинская карта» в Москве можно посетить более 650 мероприятий, свыше 130 из них пройдут в учреждениях, подведомственных городскому Департаменту культуры, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«Программа действует уже почти полтора года. За это время ребята могли посетить по Пушкинской карте 4,6 тысячи событий на городских площадках. Среди них выставки, спектакли, мюзиклы, балет, лекции и творческие встречи с артистами и писателями. В предстоящие новогодние каникулы молодежь приглашают более чем на 650 мероприятий», — отметила Наталья Сергунина.

В частности, 2 и 3 января в Московском областном театре юного зрителя покажут спектакль «Сказки Пушкина». 6 января в 19:00 в культурном центре ЗИЛ можно посетить спектакль «Трактирщица» по пьесе Карло Гольдони. 7 января в 14:00 в культурном центре «Зеленоград» пройдет балет «Щелкунчик». До 8 января в галерее «Краснохолмская» открыта экспозиция живописи и музыки, созданных в соавторстве с искусственным интеллектом.

В музее-заповеднике «Коломенское» во дворце царя Алексея Михайловича до 15 января работает экспозиция «Елки нашего детства». До 26 февраля в Государственном Дарвиновском музее открыта выставка «Зима», посвященная животным, способным впадать в спячку.

Всероссийская культурная программа «Пушкинская карта» инициирована президентом России. Она стартовала в сентябре прошлого года. Подать заявку на получение карты можно в мобильном приложении «Госуслуги.Культура» при наличии учетной записи на портале «Госуслуги».

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022