Заммэра Москвы Сергунина рассказала о новогодних программах по «Пушкинской карте»

В дни новогодних каникул по программе «Пушкинская карта» в Москве можно посетить более 650 мероприятий, свыше 130 из них пройдут в учреждениях, подведомственных городскому Департаменту культуры, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«Программа действует уже почти полтора года. За это время ребята могли посетить по Пушкинской карте 4,6 тысячи событий на городских площадках. Среди них выставки, спектакли, мюзиклы, балет, лекции и творческие встречи с артистами и писателями. В предстоящие новогодние каникулы молодежь приглашают более чем на 650 мероприятий», — отметила Наталья Сергунина.

В частности, 2 и 3 января в Московском областном театре юного зрителя покажут спектакль «Сказки Пушкина». 6 января в 19:00 в культурном центре ЗИЛ можно посетить спектакль «Трактирщица» по пьесе Карло Гольдони. 7 января в 14:00 в культурном центре «Зеленоград» пройдет балет «Щелкунчик». До 8 января в галерее «Краснохолмская» открыта экспозиция живописи и музыки, созданных в соавторстве с искусственным интеллектом.

В музее-заповеднике «Коломенское» во дворце царя Алексея Михайловича до 15 января работает экспозиция «Елки нашего детства». До 26 февраля в Государственном Дарвиновском музее открыта выставка «Зима», посвященная животным, способным впадать в спячку.

Всероссийская культурная программа «Пушкинская карта» инициирована президентом России. Она стартовала в сентябре прошлого года. Подать заявку на получение карты можно в мобильном приложении «Госуслуги.Культура» при наличии учетной записи на портале «Госуслуги».

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.