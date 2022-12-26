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Financial Times сообщила о больших потерях и усталости ВСУ
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Financial Times сообщила о больших потерях и усталости ВСУ

Financial Times: украинские войска несут большие потери и сильно измотаны
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Фото: REUTERS
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли много военных и сильно измотаны. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщает газета Financial Times, ссылаясь на западного советника по вопросам обороны.

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«Украинские войска... конечно, сталкиваются со своими собственными проблемами. У них высокие потери, многие из них недостаточно обучены, некоторые подразделения явно страдают от сильной усталости», — говорится в материале.

Кроме того, отмечается, что ВСУ не хватает боеприпасов и оружия.

24 декабря американский генерал Барри Маккеффри заявил, что украинские боевики в ходе конфликта понесли колоссальные потери и находятся в уязвимой позиции. По его словам, в настоящее время сложилось подавляющее превосходство российской армии в артиллерии и авиации.

За день до этого газета The New York Times также сообщила, что у украинской армии наблюдаются большие потери, а запасы западных боеприпасов истощились. По словам журналистов, Россия продолжает улучшать свою оборону, а запасы ВСУ практически иссякли.

Ранее, 1 декабря, бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для Daily Reckoning заявил, что потери ВСУ и проблемы с поставками западного вооружения Киеву приведут к тому, что к концу конфликта Украина потеряет весь юг и левобережье Днепра. Также обозреватель отметил не сильное влияние санкций Запада на Россию и при этом разрушительное для стран ЕС и США.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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