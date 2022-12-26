СМИ рассказали о «хитром решении» Пентагона для ВСУ

Соединенные Штаты Америки намерены поставить на Украину комплекты оборудования Joint Direct Attack Munition (JDAM), которые превращают обычные боеприпасы, сбрасываемые с самолетов, в корректируемые. Об этом написал обозреватель «РИА Новости» Давид Нармания в понедельник, 26 декабря.

Он назвал это намерение хитрым решением Пентагона, но отметил, что у украинской стороны с этим оборудованием могут возникнуть проблемы.

Обозреватель ссылается на мнение авиаэксперта Владимира Карнозова, по словам которого характер боевых действий на Украине иной, нежели в Югославии, Афганистане или Ираке, где США успешно применяли JDAM.

Эксперт указал на то, что США привыкли применять эту систему, занимая доминирующее положение в воздухе. Но ни сопоставимых с американскими самолетов, ни современных комплексов противовоздушной обороны (ПВО) у киевского режима нет.

«Украинская авиация не в состоянии активно помогать войскам. Мы наблюдаем только единичные полеты. Практически все, что поднимается в воздух, сразу сбивают, поэтому интенсивно использовать такие бомбы не смогут», — сказал Карнозов.

В материале также отмечается, что на преобразование боеприпасов в «умные» потребуется время, поскольку американское оборудование предстоит приспособить к устаревшей технике и боеприпасам, которыми владеет Киев.

Ранее в этот же день военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал «Известиям», что в новом пакете помощи США Украине впервые указаны комплекты JDAM, которые позволят использовать обычные бомбы в качестве высокоточного оружия. Он указал на возможность их адаптации для использования советскими самолетами.

21 декабря президент США Джо Байден во время визита в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского заявил, что США выделят новый пакет срочной гуманитарной помощи Украине на сумму в $374 млн. Также он подписал меморандум об очередном пакете военной помощи Киеву.

США и страны Запада усилили накачивание Украины оружием на фоне спецоперации по защите Донбасса, начатой Россией 24 февраля.

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