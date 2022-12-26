Тела двух человек обнаружили в сгоревшем доме в Томске

Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в деревянном доме в переулке Базарном в Томске. Во время тушения обнаружены тела двух человек.

Пожар произошел утром 26 декабря в одноэтажном доме на четыре квартиры. По данным МЧС, площадь горения составила порядка 100 кв. м. В тушении участвовали 25 человек и шесть единиц техники, пишет РИА «Томск».

Во время тушения были обнаружены тела мужчины и женщины. На место пожара для оценки ситуации направились специалисты администрации Советского района. Жильцы дома отказались от маневренного жилья и отселились к родственникам.

В мэрии подчеркнули, что погорельцы смогут рассчитывать на материальную поддержку.

В Ленинградской области 24 декабря загорелся автомобиль Chevrolet Lanos. На заднем сиденье легковушки обнаружили сгоревшие останки мужчины.