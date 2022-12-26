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Зампред Совбеза России Медведев подвел итоги уходящего 2022 года

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Уходящий 2022 год был сложным и драматичным, он возвестил о новой эпохе, которая уже ознаменована кардинальными переменами во всем — от расстановки глобальных «центров силы» до повседневного уклада жизни множества людей. Такое мнение в статье «Наши люди, наша земля, наша правда» в «Российской газете» выразил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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По его словам, неизбежная трансформация ждет и большинство международных институтов. Они изрядно одряхлели и не выполняют свои задачи, часть из них стала чисто декоративной, а какие-то только формируются, пояснил зампредседателя Совбеза РФ.

Он также отметил, что вердикт сегодняшним событиям вынесут историки спустя много лет, но у нынешнего поколения нет возможности дожидаться этих оценок. Следует найти ответы на вопросы о том, куда движется изменившийся мир, чего ждать и как действовать, подчеркнул Медведев.

Зампредседателя Совбеза РФ призвал не поддаваться на ложь, которая, по его словам, переполнила все зарубежные каналы информации.

Ранее, 22 декабря, президент РФ Владимир Путин, подводя итоги 2022 года, отметил, что страна прошла этот период достаточно уверенно. При этом он отметил, что идеальных ситуаций никогда не бывает, они существуют только в планах, на бумаге.

Глава государства подчеркнул, что, несмотря на предрекаемую катастрофу в сфере экономики, ничего подобного не происходит. Более того, по его словам, Россия демонстрирует показатели намного лучшие, чем во многих странах «большой двадцатки».

Президент заверил, что рынок труда в стране является устойчивым, а уровень безработицы ниже, чем в период до пандемии коронавируса.

За день до этого министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о планах Вооруженных сил РФ на 2023 год. В частности, будет продолжено проведение специальной военной операции (СВО) в 2023 году до полного выполнения задач. Кроме того, он сообщил, что в следующем году в состав Воздушно-морского флота РФ примут атомный подводный крейсер проекта «Борей-А» «Император Александр III», а также четыре подводные лодки и 12 надводных кораблей.

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