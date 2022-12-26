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Эксперты назвали популярные закрытые города для покупки жилья

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Фото: ТАСС/URA.RU/Вова Жабриков
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Самыми востребованными закрытыми городами в РФ по спросу на покупку недвижимости стали Новоуральск (23,28%), Железногорск( 22,15%), Североморск (11,59%), Саров (10,48%) и Лесной (9,62%). Об этом «Известиям» рассказали аналитики сервиса «Авито Недвижимость».

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В исследовании анализировались данные по 10 наиболее популярным в стране закрытым городам : Мирный (Архангельская область), Знаменск (Астраханская область), Железногорск (Красноярский край), Зеленогорск (Красноярский край) , Североморск (Мурманская область), Саров (Нижегородская область), Лесной (Свердловская область), Новоуральск (Свердловская область), Озерск (Челябинская область), Снежинск (Челябинская область).

Покупка вторичной недвижимости является самым популярным запросом у россиян, спрос на которую на 48,5% больше по сравнению с длительной арендой и на 99,5% больше покупки новостроек, отметили специалисты.

При покупке вторичной недвижимости граждане больше заинтересованы в двухкомнатных квартирах (57%), далее по популярности идут однокомнатные (21,5%), трехкомнатные (16,6%), более четырех (3,1%), квартиры со свободной планировкой (1,3%) и студии (0,4%), сообщили аналитики.

Исследование также показало, что самыми дорогими закрытыми городами с вторичной недвижимостью в 2022 году стали: Саров — 122,222 руб./кв.м; Мирный — 70,968 руб./кв.м; Североморск — 64,688 руб./кв.м; Озерск — 63,426 руб./кв.м; Снежинск — 56,338 руб./кв.м.

А самыми дешевыми закрытыми городами с вторичной недвижимостью в 2022 году стали: Новоуральск — 19,400 руб./кв.м; Знаменск — 32,609 руб./кв.м; Лесной — 32,933 руб./кв.м; Железногорск — 36,000 руб./кв.м; Зеленогорск — 37,031 руб./кв.м.

22 декабря генеральный директор агентства недвижимости полного цикла «Территория недвижимости FQF» Ирина Нигматуллина спрогнозировала, что концу 2023 года, вероятно, рынок выйдет из стагнации, но не будет расти. По словам эксперта, рынок недвижимости зависим от общих изменений в стране. Среди влияющих на ситуацию факторов она перечислила замедление темпа роста ВВП, снижение покупательской способности населения, уменьшение количества налогов, попадающих на счет государства.

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