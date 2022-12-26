В ХМАО пресечена деятельность отправлявших россиян воевать банды террористов

В ХМАО-Югре пресечена деятельность банды террористов, отправлявших россиян воевать в Сирию и на Украину против ВС РФ. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщает пресс-служба СК РФ.

В ходе расследования установлено, что с 2010 года 19 граждан РФ организовали на территории Уральского и Северо-Кавказского федеральных округов сеть по снабжению международной террористической организации. По заданию этой организации они отправляли россиян воевать.

После выявления следователями и сотрудниками ФСБ данной банды, соучастники покинули места своего проживания и скрывались на территории ХМАО, а также в Дагестане, Чечне и Тюменской области до их фактического задержания.

«За период с декабря 2021 года по настоящее время организатор и 10 участников сообщества задержаны и заключены под стражу», — говорится в Telegram-канале СК РФ.

Еще восемь соучастников объявлены в международный розыск.

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