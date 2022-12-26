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ВСУ обвинили в завозе оружия в Артемовск под видом гуманитарной помощи

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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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Вооруженные силы Украины для снабжения частей в Артемовске (украинское название — Бахмут) Донецкой Народной Республики используют машины с символикой международных гуманитарных организаций. Об этом 26 декабря заявил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

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Он уточнил, что разведка зафиксировала прибытие в город двух джипов и грузовика с иностранными номерными знаками и логотипами одной из международных гуманитарных организаций.

«Груз предназначен для украинских военнослужащих. В двух джипах находились средства связи, наблюдения, беспилотные летательные аппараты, аккумуляторные батареи и генераторы. Грузовой автомобиль был полностью загружен оружием и боеприпасами», — цитирует Марочко ТАСС.

Он отметил, что сопровождавшие груз люди были в гражданской одежде, разговаривали на русском и украинском языках, а также имели средства бронезащиты западного образца.

Ранее в этот день Марочко информировал, что разведка узнала о присутствии в рядах ВСУ наемников более чем из 30 стран, напоминает «Газета.Ru».

Накануне официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили пункт временной дислокации иностранных наемников в районе Артемовска.

За день до этого Telegram-канал «Военкоры русской весны» сообщил, что Вооруженные силы РФ выбивают подразделения ВСУ из укрепрайонов под Артемовском. Отмечалось, что поражение ведется всеми имеющимися средствами.

23 декабря командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что Киев готовится к сдаче Артемовска. Он отметил, что власти Украины понимают, что «их оттуда выдавливают и выбьют однозначно», поэтому утверждают, что город для них якобы не имеет значения.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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