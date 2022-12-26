Саратовские власти помогут семьям погибших при атаке украинского беспилотника военных

Семьям погибших при атаке украинского беспилотника на аэродроме Энгельс военных окажут помощь. Об этом в понедельник, 26 декабря, заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

«К сожалению, в результате падения его обломков (украинского беспилотника. — Ред.) трое военнослужащих получили смертельные ранения. Выражаю соболезнования их родным и близким. Окажем семьям всю необходимую помощь», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО сбили на малой высоте украинский беспилотный летательный аппарат при подлете к военному аэродрому Энгельс. В результате падения обломков беспилотника погибли трое военных ВС РФ.

Авиационная техника повреждений не получила.

До этого, 5 декабря, в Минобороны РФ заявили, что реактивные украинские беспилотники попытались атаковать аэродромы Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области. В оборонном ведомстве тогда уточнили, что целью киевского режима было выведение из строя российских самолетов дальней авиации.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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