Синоптик рассказал о небольшом морозе в Петербурге в понедельник

В понедельник, 26 декабря, жителей Санкт-Петербурга ожидает небольшой мороз. Об этом рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он также отметил, что в этот день в городе осадков не ожидается.

По словам синоптика, ситуацию в атмосфере будет формировать северо-западная периферия антициклона, из-за чего в регионе будет облачно, но с прояснениями.

Как уточняет 78.ru, днем температура воздуха в Петербурге составит от –3 до –5 градусов, а в Ленобласти от –3 до –8 градусов. Ветер будет дуть с юга со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление прогнозируется до 765 мм рт. ст., что выше нормы.

Накануне стало известно, что в Москве и области до понедельника продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы.