Три человека скончались в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата (БЛА), принадлежащего войскам Украины. Трагедия произошла 26 декабря в районе военного аэродрома Энгельс в Саратовской области, уведомило Министерство обороны РФ.

Около 1:35 мск беспилотник удалось сбить средствами противовоздушной обороны (ПВО) ВКС РФ на малой высоте.

«В результате падения обломков беспилотника трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения», — рассказали представители ведомства в беседе с журналистами в этот же день.

При этом авиационная техника не повреждена.

Ранее в этот день в Саратовской области уведомили о громком хлопке и вспышке вблизи аэродрома Энгельс. Губернатор региона Роман Бусаргин сообщил, что жизни граждан ничего не угрожает.

5 декабря российское МО проинформировало о попытке ВСУ ударить реактивными БЛА по аэродромам Дягилево, который находится под Рязанью, и Энгельс. Оборонное ведомство РФ уточнило, что цель киевского режима — выведение из строя самолетов дальней авиации, принадлежащих России.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой 24 февраля объявил российский президент Владимир Путин, продолжается. Ситуация обострилась из-за участившихся обстрелов ЛДНР со стороны ВСУ. Киев проводит в отношении Луганской и Донецкой народных республик военные действия с 2014 года, после того как мирные граждане не признали итоги госпереворота.

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