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Военный РФ рассказал о сбитых ракетах HIMARS минимум трижды в неделю

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Фото: Global Look Press/Sgt. James Hobbs
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По меньшей мере три раза в неделю российские силы противовоздушной обороны уничтожают ракеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS на одном из участков на запорожском направлении. Об этом 26 декабря рассказал командир расчета ПВО.

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«Сегодня нами была уничтожена ракета установки HIMARS… Раза три в неделю точно с такими ракетами имеем дело», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее в этот день начальник войсковой ПВО Вооруженных сил РФ Александр Леонов заявил, что российские средства ПВО за время спецоперации по защите Донбасса уничтожили более 60% от всех потерь воздушных целей Украины. Речь идет в том числе снаряды от HIMARS и ракет HARM.

Он уточнил, что были сбиты более 160 самолетов и вертолетов, 3 тыс. беспилотных летательных аппаратов, свыше 1700 различных ракет и снарядов, напоминает «Газета.Ru».

До этого, 24 декабря, начальник штаба 3-й бригады 1-го армейского корпуса Народной милиции ДНР с позывным «Беркут» рассказал «Известиям», что наличие у Вооруженных сил Украины (ВСУ) РСЗО HIMARS оказало позитивное влияние на российских бойцов. По словам военнослужащего, это резко научило российских солдат эффективно маскироваться.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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