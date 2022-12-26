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В Москве пробки достигнут девяти баллов вечером в понедельник

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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На дорогах Москвы вечером в понедельник, 26 декабря, ожидаются пробки до девяти баллов, передал московский дептранс со ссылкой на Центр организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД).

«Движение будет местами затруднено. В основном в центре, на Садовом кольце, ТТК (Третьем транспортном кольце. — Ред.) и МКАД», — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

В департаменте транспорта рекомендовали воспользоваться общественным транспортом для поездок по городу.

«Так вы точно сэкономите время», — отмечается в сообщении.

Вечером 21 декабря в час пик длина пробок в столице достигла 220 км. В качестве причин в дептрансе назвали гололедицу, из-за чего автомобилисты были вынуждены снижать скорость, а также мелкие аварии.

В середине декабря руководитель ЦОДД Михаил Кизлык предрек спад сильных предновогодних заторов на столичных дорогах после 28 декабря.

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