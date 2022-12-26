Трое военных погибли в результате падения беспилотника в Саратовской области

В результате падения обломков украинского беспилотного летательного аппарата в Саратовской области на аэродроме «Энгельс» погибли трое военных ВС РФ. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России в понедельник, 26 декабря.

Там добавили, что авиационная техника повреждений не получила.

В ведомстве уточнили, что средства ПВО сбили на малой высоте при подлете к военному аэродрому украинский беспилотный летательный аппарат.

«26 декабря около 1.35 мск средствами противовоздушной обороны ВКС России сбит на малой высоте при подлете к военному аэродрому «Энгельс» Саратовской области украинский беспилотный летательный аппарат. В результате падения обломков беспилотника трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения», — сообщили в Минобороны.

Ранее в этот день в Саратовской области сообщили о громком хлопке и вспышке в районе аэродрома «Энгельс». Губернатор области Роман Бусаргин заявил об отсутствии угрозы для жителей.

До этого, 5 декабря в Минобороны РФ сообщали, что реактивные украинские беспилотники попытались атаковать аэродромы Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области. В оборонном ведомстве тогда уточнили, что целью киевского режима было выведение из строя российских самолетов дальней авиации.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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