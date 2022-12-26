Спасатели нашли всех пропавших лыжников после лавины в Австрии
Спасатели нашли всех 10 лыжников, которые числились пропавшими без вести, после того как лавина сошла в австрийском горнолыжном курорте Лех на западе страны. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщило агентство APA.
Отмечается, что незадолго до 01:00 по местному времени (23:00 мск) региональная полиция сообщила, что четыре человека получили травмы, у одного из них серьезные ранения. Еще шестеро лыжников не пострадали в результате инцидента.
«Исходя из текущей ситуации, можно предположить, что больше никто не числится пропавшим без вести», ― написали в издании.
Несмотря на это, в понедельник, 26 декабря, запланировано провести дополнительные обыски на местности в целях безопасности.
Ранее, 25 декабря, в посольстве России в Австрии заявили, что граждане России не пострадали в результате схода лавины. По информации местных СМИ, все лыжники ― иностранные туристы.
Тогда же стало известно, что спасательные службы в ходе масштабной операции нашли восемь человек, попавших под лавину.
Два человека получили травмы. Их доставили в больницы. Еще шестеро смогли не попасть под завал.
В поисках спортсменов участвовали около 200 спасателей, в том числе кинологи, а также несколько поисковых вертолетов.
Два человека оставались без вести пропавшими. Тогда член Совета по национальной безопасности федеральной земли Форарльберг Кристиана Гантнера подчеркнул, что они все еще могут быть живы, хотя с момента инцидента и прошло более пяти часов.
По его мнению, лыжники могли уцелеть и самостоятельно вернуться домой, не оповестив, однако, об этом экстренные службы.
Инцидент произошел 25 декабря около 15:00 по местному времени. Тогда сообщалось, что спасатели вытащили одного человека из-под завалов.