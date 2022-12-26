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Спасатели нашли всех пропавших лыжников после лавины в Австрии

APA: найдены все пропавшие после схода лавины на горнолыжном курорте в Австрии
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Фото: Global Look Press/David & Micha Sheldon
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Спасатели нашли всех 10 лыжников, которые числились пропавшими без вести, после того как лавина сошла в австрийском горнолыжном курорте Лех на западе страны. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщило агентство APA.

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Отмечается, что незадолго до 01:00 по местному времени (23:00 мск) региональная полиция сообщила, что четыре человека получили травмы, у одного из них серьезные ранения. Еще шестеро лыжников не пострадали в результате инцидента.

«Исходя из текущей ситуации, можно предположить, что больше никто не числится пропавшим без вести», ― написали в издании.

Несмотря на это, в понедельник, 26 декабря, запланировано провести дополнительные обыски на местности в целях безопасности.

Ранее, 25 декабря, в посольстве России в Австрии заявили, что граждане России не пострадали в результате схода лавины. По информации местных СМИ, все лыжники ― иностранные туристы.

Тогда же стало известно, что спасательные службы в ходе масштабной операции нашли восемь человек, попавших под лавину.

Два человека получили травмы. Их доставили в больницы. Еще шестеро смогли не попасть под завал.

В поисках спортсменов участвовали около 200 спасателей, в том числе кинологи, а также несколько поисковых вертолетов.

Два человека оставались без вести пропавшими. Тогда член Совета по национальной безопасности федеральной земли Форарльберг Кристиана Гантнера подчеркнул, что они все еще могут быть живы, хотя с момента инцидента и прошло более пяти часов.

По его мнению, лыжники могли уцелеть и самостоятельно вернуться домой, не оповестив, однако, об этом экстренные службы.

Инцидент произошел 25 декабря около 15:00 по местному времени. Тогда сообщалось, что спасатели вытащили одного человека из-под завалов.

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