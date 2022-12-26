Обозреватель Forbes указал на слабое место ЗРК Patriot

Низкая мобильность является главным недостатком зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, которые США обещали передать Украине. Об этом в воскресенье, 25 декабря, заявил обозреватель Forbes Пол Иддон.

Несмотря на то что ЗРК обладает внушительным потенциалом, его крайне тяжело перемещать на поле боя, а следовательно, данная система может стать легкой мишенью для российских артиллеристов.

«Если для управления батареей достаточно экипажа из трех бойцов, для ее отвода и перенастройки всех компонентов может потребоваться порядка 90 человек», — пояснил Иддон.

Также он добавил, что Patriot едва ли поможет украинским войскам в борьбе с беспилотниками ВС РФ, поскольку в большом количестве дроны могут без особых проблем ликвидировать средства противовоздушной обороны (ПВО).

23 декабря отставной офицер американской разведки Скотт Риттер предположил, что версия ЗРК Patriot, которую Белый дом поставит Киеву, будет устаревшей и неспособной сбивать современные ракеты.

Также в тот день экс-генерал США Марк Хертлинг усомнился в скором применении Украиной ЗРК Patriot. Он заявил, что ВСУ потребуются месяцы подготовки для использования комплексов.

О том, что США поставят Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot, стало известно 21 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский, в тот день прилетевший в Вашингтон с официальным визитом, отметил, что остался доволен результатами переговоров со своим американским коллегой Джо Байденом.

Западные страны многократно усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса.

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