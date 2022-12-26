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В Николаеве сообщили о выдаче повесток от ликвидированного военкомата

Подполье Николаева: местным жителям выдают повестки ликвидированного военкомата
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Фото: Офис президента Украины
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Жителям Николаева выдают повестки с печатями от ликвидированного военкомата. Об этом рассказал в понедельник, 26 декабря, координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев в беседе «РИА Новости» .

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Он отметил, что, по информации одного из его агентов, в центре Николаева ходит много людей в военной форме, как правило группами по три человека. Они раздают всем мужчинам повестки, ходят с журналом, требуют документы, записывают личные данные человека, в том числе ФИО, прописку, номер телефона. На повестке в печати есть код, это Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины (ЕГРПОУ).

«Пробил по базе — предприятие ликвидировано, нет никакого военкомата. Оказывается, вы, приходя в военкомат, сталкиваетесь не с государственной структурой, а с какой-то частной лавочкой. Скорее всего, вы будете записаны в добровольцы, а остальное будут ваши проблемы», — сказал Лебедев.

На одной из таких повесток есть печать и номер, судя по которым организация, выдавшая бумагу, — ликвидированное предприятие «Корабельный районный военный комиссариат».

Ранее, 25 декабря, сообщалось, что на улицах Днепра (Днепропетровск) на Украине заметили мужчин, раздающих повестки. На опубликованном в Сети видео показано, как по улице идут трое мужчин в камуфляже и обращаются к другим прохожим.

Накануне стало известно, что ВСУ по распоряжению президента страны Владимира Зеленского проводят мобилизацию граждан исключительно на территориях русскоязычных областей. По данным представителя российских силовых структур в Херсонской области, всеобщая и поголовная мобилизация ведется только в русскоязычных областях Украины — в Николаевской, Днепропетровской, Черкасской. На территориях Западной Украины мобилизуют минимальное количество человек.

Еще 18 октября украинские военнопленные рассказывали, что на Украине власти снизили требования к здоровью граждан, подлежащих мобилизации, и берут «всех подряд». Кроме того, украинец Николай Дяченко из города Сумы рассказал журналистам, что на медицинский осмотр может прийти не врач, а ветеринар.

Спецоперация России по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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