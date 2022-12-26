GT узнала об опасениях КНР из-за повтора украинского сценария на Тайване

Многие жители Китая считают, что США будут действовать в отношении острова Тайвань аналогично тому, что они делают с Украиной. Об этом в воскресенье, 25 декабря, говорится в публикации газеты Global Times.

«С самого начала кризиса США и Запад описывали остров Тайвань как следующую Украину, что заставило многих китайцев почувствовать, что то, что Запад сделал с Россией сегодня, — это то, с чем Китай столкнется завтра», ― отметил в статье глава Института международных отношений Китайского народного университета Ван Ивэй.

Специалист подчеркнул, что, по мнению жителей КНР, конфликт на Украине был ловушкой, созданной США и НАТО с целью ослабить Россию. По сути же своей данный кризис все это время был между Москвой и Западом.

Несмотря на то, что Китай всегда стремился занимать нейтральную позицию в конфликте на Украине, многие китайцы в настоящий момент обеспокоены тем, что США в любой момент могут ввести «безрассудные» санкции против любого, кто откажется подчиняться их линии. Более того, такую позицию разделяют и многие правительства незападных стран.

70% опрошенных изданием респондентов поделились, что их мнение о Вашингтоне портится на фоне антироссийских санкций и пропаганды против Москвы.

Ранее, 23 декабря, глава МИД Китайской Народной Республики (КНР) Ван И призвал США всерьез относиться к законным опасениям Пекина насчет Тайваня и прекратить политику сдерживания.

В ходе телефонного разговора с главой американского Госдепа Энтони Блинкеном дипломат подчеркнул, что Вашингтон не стоит «говорить о сотрудничестве и одновременно с этим наносить удар ножом».

16 декабря глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс заявил, что в текущем десятилетии вероятность конфликта вокруг Тайваня будет лишь расти. Бернс выразил мнение, что власти КНР «готовят вооруженные силы к тому, чтобы начать войну к 2027 году».

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Пекин настоятельно просил воздержаться от этого шага. Свою поездку политик назвала свидетельством приверженности Вашингтона поддержке тайваньской демократии.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.