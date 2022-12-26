Экономист Быков объяснил цель искусственного создания США инфляции

Инфляция была искусственно создана США с целью скупать золото на выпущенные необеспеченные бумажные квазиденьги. Об этом 26 декабря заявил историк-экономист Андрей Быков.

По его мнению, деньги должны иметь собственную стоимость, например быть обеспеченными сырьем или товарами, иначе они будут являться инструментом ограбления населения при помощи инфляции.

«Любые бумажные, электронные или цифровые обязательства заплатить, если они не обеспечены конкретными золотыми или серебряными монетами, или гигантской товарной массой как в СССР и в КНР, или ресурсами энергоносителей как в России, Саудовской Аравии, Кувейте или Катаре, — это инструмент ограбления населения при помощи инфляции», — приводит его слова агентство «Прайм».

Быков объяснил, что за 100 лет инфляции на дельту инфляционных денег, сворованную из государственных бюджетов, было куплено примерно 1 650 000 т золота. Это составляет примерно 90% всего добытого человечеством за всю его историю золота.

Сегодня США готовятся вернуться к использованию золотых монет: в их роли выступят цифровые «золотые монеты» Центробанка.

Ранее, 14 декабря, сообщалось, что, по мнению специалистов «Эксперт РА», инфляция, разогнавшись в 2021 году, только набрала обороты в текущем. Ситуация стала напоминать 1970-е годы, когда стагфляция установилась более чем на десятилетие.

В США в 2022 году уровень текущей инфляции выше: на октябрь 2022 года он составляет 6,3%. Однако и это ниже уровня базовой инфляции в 1979–1980 годах: в США базовая инфляция в тот период составляла 11,1%, добавили специалисты.

Глава МИД России Сергей Лавров 1 декабря указал, что США стремятся жить за счет других, они будут наживаться на экономическом и энергетическом кризисе в Европе. Министр отметил, что Европа «побежала» за США в их устремлении использовать ситуацию на Украине против России.