В Белом доме обвинили губернатора Техаса в угрозе жизни для мигрантов

Белый дом обвинил губернатора американского штата Техас Грэга Эббота в угрозе для жизни нелегальных мигрантов, группу которых 24 декабря высадили на автобусах у резиденции вице-президента США Камалы Харрис в холодную погоду. Об этом в воскресенье, 25 декабря, заявил официальный представитель Белого дома Абдулла Хасан.

«Губернатор Эббот бросил детей на обочине дороги при температуре ниже нуля в канун Рождества без согласования с какими-либо федеральными или местными властями», ― цитирует заявление Хасана телеканал CNN.

Хасан напомнил, что президент США Джо Байден открыт и готов к сотрудничеству с американскими законодателями из обеих палат конгресса над эффективным решением миграционной проблемы в стране.

«Мы готовы работать с кем угодно — как с республиканцами, так и с демократами — над реальными решениями, такими, как комплексная иммиграционная реформа и меры безопасности границ, которые президент Байден направил в Конгресс в первый день своего пребывания в должности, но эти политические игры ничего не дают и только подвергают опасности жизни», ― подчеркнул представитель пресс-службы Белого дома.

Ранее, 24 декабря, в канун католического рождества около 50 мигрантов высадили перед резиденцией Камалы Харрис в Вашингтоне. Люди были легко одеты и дрожали от холода, поскольку в ту ночь в американской столице температура воздуха опустилась до –10 градусов.

Позже их развезли по ближайшим приютам. При этом неизвестно, кто именно устроил эту акцию.

Однако еще в ноябре губернатор штата Техас Грег Эбботт в очередной раз отправил группу из 50 мигрантов к резиденции Камалы Харрис.

До этого он развозил мигрантов по ключевым штатам страны: Нью-Йорк, Чикаго, Филадельфия и др.

Политик объясняет свои действия тем, что так он пытается обратить внимание властей на проблему «вторжения», которую вынужден решать «беспрецедентными мерами» для защиты своего штата.

Среди них — привлечение нацгвардии для обеспечения высылки прибывших нелегалов обратно и предоставление правоохранителям прав на арест и отправку мигрантов через границу и присваивание статуса наркокартелям Мексики.

Миграционная политика — одна из программных статей американских лидеров. Текущую ситуацию с мигрантами многие критикуют за чрезмерную лояльность, из-за чего потоки мигрантов вышли из-под контроля и наводнили страну беженцами из Колумбии, Доминиканской Республики, Мексики и с Кубы. В июне экс-президент США Дональд Трамп заявлял, что подобное происходит из-за неукрепленных границ.