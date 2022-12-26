Реклама
Прямой эфир

В мэрии Москвы назвали число проживающих в столице людей старше 100 лет

Заместитель мэра Ракова сообщила, что в Москве живет более 750 человек старше 100 лет
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве проживает более 750 человек старше 100 лет. Самому возрастному из них уже 107 лет. Об этом в воскресенье, 26 декабря, рассказала заместитель мэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью «РИА Новости».

Неожиданный поворот: почему россияне стали жить лучше
В условиях санкционной гонки и разрастания мирового кризиса число бедных в стране продолжает снижаться

«Всё больше людей, которым за 80 лет, людей, которые старше 100 лет, у нас более 750 человек, и самому возрастному москвичу 107 лет», ― отметила Ракова.

Всего же в Москве в настоящий момент, по словам заммэра Москвы, проживает порядка 3 млн пенсионеров.

Ранее, 12 декабря, министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что с 2021 года средняя продолжительность жизни в стране увеличилась на 1,8 года.

Помимо этого, министр отметил, что Россия вышла на достаточно устойчивую тенденцию к снижению смертности.

24 ноября президент России Владимир Путин назвал приоритетом РФ увеличение средней продолжительности жизни более чем до 80 лет. Глава государства отметил, что продолжительность и качество жизни человека являются обобщенными показателями работы государства по всем направлениям — как в экономике, так и в социальной сфере.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022