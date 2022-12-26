В мэрии Москвы назвали число проживающих в столице людей старше 100 лет

В Москве проживает более 750 человек старше 100 лет. Самому возрастному из них уже 107 лет. Об этом в воскресенье, 26 декабря, рассказала заместитель мэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью «РИА Новости».

«Всё больше людей, которым за 80 лет, людей, которые старше 100 лет, у нас более 750 человек, и самому возрастному москвичу 107 лет», ― отметила Ракова.

Всего же в Москве в настоящий момент, по словам заммэра Москвы, проживает порядка 3 млн пенсионеров.

Ранее, 12 декабря, министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что с 2021 года средняя продолжительность жизни в стране увеличилась на 1,8 года.

Помимо этого, министр отметил, что Россия вышла на достаточно устойчивую тенденцию к снижению смертности.

24 ноября президент России Владимир Путин назвал приоритетом РФ увеличение средней продолжительности жизни более чем до 80 лет. Глава государства отметил, что продолжительность и качество жизни человека являются обобщенными показателями работы государства по всем направлениям — как в экономике, так и в социальной сфере.