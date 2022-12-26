Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД РФ назвал несостоятельными прогнозы о завершении конфликта на Украине
Армия
Российские зенитчики дали отпор ВСУ на Кинбурнской косе
Мир
В МИД РФ допустили политическое урегулирование конфликта на Украине
Мир
В Сербии заявили о «сложной ситуации» на севере Косово
Мир
Число погибших от снежной бури в США выросло до 34 человек
Мир
Постпред РФ в Вене указал на аналитическую деградацию Запада
Армия
МО отметило выдающуюся работу расчетов ЗРК С-300В в ходе спецоперации
Армия
Артиллеристы ЮВО ликвидировали колонну ВСУ с помощью РСЗО «Ураган»
Мир
Посольство РФ заявило об отсутствии россиян среди пострадавших в Австрии
Экономика
В США заявили об ослаблении доллара из-за украинского конфликта
Мир
Новак допустил запросы стран ЕС об исключении на эмбарго нефтепродуктов РФ
Мир
Ветеран ЦРУ посоветовал США поучиться дипломатии у РФ

Минцифры может ввести штрафы за утечку данных для компаний

«Ъ»: Минцифры доработало проект закона с оборотными штрафами за утечки данных до 500 млн рублей
0
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (Минцифры) доработало проект закона об оборотных штрафах для компаний за утечки данных их пользователей в размере до 500 млн рублей. Об этом в понедельник, 26 декабря, написала газета «Коммерсант».

Не найти, а уничтожить: в России ужесточат правила обращения с персональными данными
Новые требования Роскомнадзора вступят в силу со следующего года

Источник издания рассказал, что минимальный размер штрафа составит 5 млн рублей. Сумма взысканий будет рассчитываться исходя из размера выручки компании за календарный год, предшествующий тому, в котором случилась утечка баз данных.

Верхний потолок в 500 млн рублей прописан на случай, если нарушение произошло повторно с момента вступления в закона в силу. Также отягчающим обстоятельством может стать попытка компании скрыть от властей факт слива данных.

В случае принятия закона новые меры должны вступить в силу в сентябре 2023 года.

Ранее, 23 декабря, в интернет попали паспортные данные водителей сервиса заказа такси «Ситимобил». В руководстве компании извинились перед водителями и начали внутреннее расследование причин инцидента.

15 декабря утечка данных клиентов произошла у сервиса поиска и покупки туров Level.Travel. В компании заверили, что данные банковских карт пользователей остались невредимы, поскольку сервис не хранит сведения о номерах карт и паролях.

Накануне глава Минцифры России Максут Шадаев предложил установить штрафы в размере 3% от оборота компании за случаи утечки персональных данных клиентов в Сеть. В то же время он оговорил ряд смягчающих обстоятельств, например компенсации ущерба гражданам, чьи данные оказались в открытом доступе.

До этого, 9 декабря, пресс-служба магазина «ВкусВилл» сообщила об утечке персональных данных клиентов. Отмечалось, что в открытом доступе оказались телефоны, адреса электронной почты и четыре цифры номера банковской карты клиентов магазина. Как сообщили в компании, устранить уязвимости удалось в первые часы после утечки. Также специалисты смогли принять все возможные меры, чтобы обезопасить ресурсы.

7 декабря президент РФ Владимир Путин указал на необходимость ужесточения ответственности за утечку персональных данных. Глава государства подчеркнул, что в этой сфере нужно принять взвешенные решения, которые будут отвечать интересам граждан страны и при этом станут препятствием для развития соответствующих информационных технологий.

В сентябре в Минцифры сообщили, что готовят законопроект об оборотных штрафах для компаний за утечку персональных данных на компенсацию пострадавшим. В ведомстве добавили, что после принятия документа об оборотных штрафах компании задумаются о том, что вкладывать средства в безопасность для них выгоднее, чем платить штрафы.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022