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Сюжет:

Постпред РФ в Вене указал на аналитическую деградацию Запада

Постпред РФ в Вене Ульянов заявил о полной деградации западных аналитических возможностей
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Фото: TASS/CHRISTIAN BRUNA
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Недружественные выпады западных государств в сторону РФ свидетельствуют о деградации аналитических возможностей. Такое мнение в понедельник, 26 декабря, высказал постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

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«Только глупые люди, не имеющие никакого представления о текущей ситуации, могут ставить перед собой цель демонтировать историческую Россию», — написал он в своем Twitter.

По мнению дипломата, актуальная позиция Запада показывает абсолютную некомпетентность руководящих элит в вопросах, касающихся РФ и взаимоотношений с ней.

Таким образом Ульянов прокомментировал высказывание главы государства Владимира Путина о стремлении оппонентов Москвы не допустить объединения русского народа.

Накануне президент напомнил, что Россия начиная с 2014 года предпринимала попытки разрешить ситуацию на Украине мирным путем, в отличие от тех, кто сделал все возможное для обострения конфликта и продолжает подогревать его до сих пор.

23 декабря издание Newsweek рассказало о недовольстве США отказом Украины от переговоров. При этом Вашингтон не решается озвучивать мысли о мирном диалоге, чтобы не противоречить собственным заявлениям о поддержке Киева.

Накануне посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что визит украинского лидера в США лишь подтвердил, что высказывания Вашингтона о нежелании конфликтовать с Москвой — «пустой звук».

До этого, 13 декабря бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор предположил, что США не будут сотрудничать и вести переговоры по урегулированию ситуации. По его словам, Вашингтон показал свою незаинтересованность в мирном разрешении украинского кризиса.

США и страны Запада усилили взаимодействие с Украиной на фоне спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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