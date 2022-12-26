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В США заявили об ослаблении доллара из-за украинского конфликта

Профессор Рабил: украинский кризис ослабил доллар США и выявил плюсы многополярности
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Украинский кризис оказал серьезное влияние на мировую экономику, в частности — продемонстрировал преимущества многополярности над гегемонией одной валюты. Об этом заявил профессор политологии Атлантического университета во Флориде Роберт Рабил в статье для портала Brunobertez.

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Он отметил, что такие объединения, как Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), активно продвигают идею нового экономического процесса в качестве альтернативы Международному валютному фонду и Всемирному банку, в которых доминирует Запад. Кроме того, эти союзы укрепляют свое влияние за счет приема новых государств-участников.

«Глядя на экономические модели и тенденции, становится ясно, что многие страны, в том числе партнеры и союзники Китая (и России), пересматривают использование доллара в качестве основной торговой валюты», — подытожил Рабил.

По мнению профессора, активная кампания Вашингтона по экономическому давлению на Москву лишь усугубила недоверие к американской денежной единице. А с учетом того, что восточные государства всё больше укрепляются на мировой арене, их стремление к независимости от США в обозримом будущем вполне может сформировать новый политический тренд.

Ранее, 20 декабря, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отметил, что конфликт на Украине оборачивается против США и в скором времени приведет к краху американской гегемонии в мире.

14 декабря экс-разведчица США Ребекка Коффлер призвала президента США Джо Байдена прекратить разжигать конфликт на Украине. По ее словам, это необходимо сделать, приложив серьезные усилия для достижения мирного урегулирования, поскольку его цена с точки зрения затраченных средств слишком велика.

Еще в сентябре Коффлер заявила об угрозе потери США мирового лидерства на фоне украинского конфликта. По словам экс-разведчицы, эскалация конфликта, вызванная поддержкой США Киева, привела в том числе к тому, что Россия и Китай решили «объединить усилия, чтобы ослабить роль США на международной арене».

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