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Новак заявил о разработке нового способа сжижения газа в России

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Фото: РИА Новости/Павел Львов
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Россия ведет разработку первой собственной технологии сжижения газа мощностью 5–6 млн т. Об этом рассказал вице-премьер РФ Александр Новак в интервью ТАСС.

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«Уже сейчас есть российская технология сжижения «Арктический каскад» на заводе «Ямал СПГ» мощностью 1 млн т. В дальнейшем ее можно довести до 2–3 млн т. Параллельно идет разработка оборудования мощностью 5–6 млн т структурами «Росатома», «Новатэка» и «Газпрома», ― отметил вице-премьер.

По словам Новака, в России создают собственные технологии в области сжиженного природного газа с 2014 года.

«Идет в том числе работа по созданию российских теплообменников для крупнотоннажного СПГ. Когда они их сделают, тогда можно будет сказать, что в России появилась собственная технология крупнотоннажного СПГ», ― добавил политик.

Ранее в этот день Новак заявил, что Россия в настоящий момент ведет переговоры о поставках газа на рынки Афганистана и Пакистана. Также планируется, что Москва увеличит поставки топлива в Азербайджан, Казахстан, а также Узбекистан. Причина ― растущее внутреннее потребление этого ресурса в данных странах.

Также вице-премьер России заметил, что рынок Европейского союза (ЕС) остается открытым для поставок сжиженного природного газа (СПГ из России. Более того, по его словам, за 11 месяцев 2022 года поставки этого энергоресурса в Европу только выросли.

24 декабря Новак заявил, что российские энергоресурсы незаменимы и их нельзя поменять на другие или оторвать от мирового рынка. Вице-премьер России подчеркнул, что в будущем мировое энергопотребление будет только расти. И без энергоресурсов из России мировому рынку просто не выжить.

Накануне Новак сообщил о том, что добыча природного газа в России в 2022 году снизится на 18–20%, до 671 млрд куб. м, из этого объема на внутренний рынок пойдет примерно 470 млрд кубов. Кроме того, вице-премьер отметил, что в ответ на потолок цен Москва планирует запретить поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые в контрактах будут требовать его соблюдения.

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