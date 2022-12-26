Число погибших от снежной бури в США выросло до 34 человек

Из-за обрушившейся на территорию США снежной бури погибло не менее 34 человек. Об этом в воскресенье, 25 декабря, сообщает телеканал ABC.

Больше всего жертв зафиксировано в штате Нью-Йорк — 13 человек.

«Некоторые [погибшие] были найдены в автомобилях, некоторые — на улице в сугробах. Мы знаем, что есть люди, которые застряли в машинах более двух дней», — рассказал глава округа Эри в Нью-Йорке Марк Полонкарз.

В связи с трагическими обстоятельствами местные власти призывают жителей по возможности отказаться от вождения.

Также отмечается, что по всей стране в связи с неблагоприятными погодными условиями было отменено порядка 2 тыс. авиарейсов.

Ранее в этот день стало известно, что из-за снежной бури и морозов в США погибли как минимум 28 человек. Основной причиной смерти людей стали обморожения и ДТП.

Снежный шторм со значительным понижением температуры воздуха пронесся от Великих озер недалеко от Канады до каньона Рио-Гранде вдоль границы США с Мексикой за последние четыре дня.

Накануне, 24 декабря, морозы в США серьезно осложнили добычу природного газа. Из-за похолодания замерзла жидкость в магистральных газопроводах. По словам аналитиков, подобного коллапса в отрасли не наблюдалось уже более 10 лет.

Из-за снегопадов более 1 млн американцев остались без доступа к электричеству. Несмотря на то что восстановительные работы были развернуты максимально оперативно, ожидается, что процесс займет немало времени. В этой связи в ряде штатов жителей попросили экономить энергию из-за возросшей нагрузки на сети.