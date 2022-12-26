Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД РФ назвал несостоятельными прогнозы о завершении конфликта на Украине
Армия
Российские зенитчики дали отпор ВСУ на Кинбурнской косе
Мир
В МИД РФ допустили политическое урегулирование конфликта на Украине
Мир
В Сербии заявили о «сложной ситуации» на севере Косово
Мир
Число погибших от снежной бури в США выросло до 34 человек
Мир
Постпред РФ в Вене указал на аналитическую деградацию Запада
Армия
МО отметило выдающуюся работу расчетов ЗРК С-300В в ходе спецоперации
Армия
Артиллеристы ЮВО ликвидировали колонну ВСУ с помощью РСЗО «Ураган»
Мир
Посольство РФ заявило об отсутствии россиян среди пострадавших в Австрии
Экономика
В США заявили об ослаблении доллара из-за украинского конфликта
Мир
Новак допустил запросы стран ЕС об исключении на эмбарго нефтепродуктов РФ
Мир
Ветеран ЦРУ посоветовал США поучиться дипломатии у РФ
Сюжет:

Число погибших от снежной бури в США выросло до 34 человек

0
Фото: REUTERS/Brendan McDermid
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Из-за обрушившейся на территорию США снежной бури погибло не менее 34 человек. Об этом в воскресенье, 25 декабря, сообщает телеканал ABC.

«Совсем мертвый будешь»: кто ответит за упавший с крыши снег
Юристы рассказали, как взыскать компенсацию ущерба в такой ситуации

Больше всего жертв зафиксировано в штате Нью-Йорк — 13 человек.

«Некоторые [погибшие] были найдены в автомобилях, некоторые — на улице в сугробах. Мы знаем, что есть люди, которые застряли в машинах более двух дней», — рассказал глава округа Эри в Нью-Йорке Марк Полонкарз.

В связи с трагическими обстоятельствами местные власти призывают жителей по возможности отказаться от вождения.

Также отмечается, что по всей стране в связи с неблагоприятными погодными условиями было отменено порядка 2 тыс. авиарейсов.

Ранее в этот день стало известно, что из-за снежной бури и морозов в США погибли как минимум 28 человек. Основной причиной смерти людей стали обморожения и ДТП.

Снежный шторм со значительным понижением температуры воздуха пронесся от Великих озер недалеко от Канады до каньона Рио-Гранде вдоль границы США с Мексикой за последние четыре дня.

Накануне, 24 декабря, морозы в США серьезно осложнили добычу природного газа. Из-за похолодания замерзла жидкость в магистральных газопроводах. По словам аналитиков, подобного коллапса в отрасли не наблюдалось уже более 10 лет.

Из-за снегопадов более 1 млн американцев остались без доступа к электричеству. Несмотря на то что восстановительные работы были развернуты максимально оперативно, ожидается, что процесс займет немало времени. В этой связи в ряде штатов жителей попросили экономить энергию из-за возросшей нагрузки на сети.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022