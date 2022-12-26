Посольство РФ заявило об отсутствии россиян среди пострадавших в Австрии

Россияне не пострадали при сходе лавины в австрийском горнолыжном курорте Лех. Об этом заявили в воскресенье, 26 декабря, в посольстве России в Вене.

«По данным службы спасения федеральной земли Форарльберг, россиян среди пострадавших от схода лавины на горнолыжном курорте Лех/Цюрс нет», ― говорится в сообщении диппредставительства в Twitter.

Накануне стало известно, что спасательные службы помогли восьмерым людям, которые попали под лавину в Лехе.

Двое из них получили травмы, лыжников доставили в больницы. Еще шестерым удалось не попасть под снег.

Всего в спасательной операции участвовало около 200 человек, в том числе кинологи с поисковыми собаками, а также восемь вертолетов.

В настоящий момент остается неизвестной судьба еще двух спортсменов. Спасательные службы приостановили работы. Они возобновят поиски 26 декабря с наступлением рассвета.

По информации местных СМИ, все лыжники ― иностранные туристы.

В этот же день сообщалось, что снежная лавина накрыла 10 лыжников на горнолыжном курорте Лех в Австрии.