Военный эксперт объяснил значение борьбы с украинской авиацией

Борьба с украинской авиацией важна прежде всего из-за перспективы применения ею высокоточного оружия, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Несмотря на попытки применения самолетов и вертолетов, продолжающихся до сих пор, начиная с лета украинская авиация со своим неуправляемым оружием не добилась ничего для изменения хода боев непосредственно на передовой. Линию фронта они пересекать боятся. Но после адаптации на МиГ-29 ВСУ противорадиолокационных ракет HARM они регулярно «держат в тонусе» наши зенитные ракетные комплексы, пытаясь их атаковать», — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что в новом пакете помощи США впервые указаны комплекты JDAM, которые позволят использовать обычные бомбы в качестве высокоточного оружия.

«Возможно, их также будут адаптировать для использования советскими самолетами. Тогда украинские ВВС получат новое мощное оружие. Конечно, их применение будет еще более рискованным, чем HARM, потому что авиации придется подходить к передовой ближе, но успокаиваться этим нельзя», — добавил Шурыгин.

Сейчас надо уничтожить как можно больше украинских самолетов в воздухе и на земле, заключил эксперт.

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