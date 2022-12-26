В Кемерово назвали дату избрания меры пресечения организатору приюта

Центральный районный суд Кемерово 26 декабря назначит меру пресечения организатору нелегального приюта в городе, где в результате пожара погибло 22 человека. Об этом в воскресенье, 25 декабря, агентству «РИА Новости» заявили в пресс-службе СУ СК по региону.

Время заседания пока еще не выбрано.

«В понедельник (изберут меру пресечения. ― Ред.)», ― ответил представитель пресс-службы ведомства на вопрос агентства о дате избрания меры пресечения.

Ранее, 24 декабря, руководителя приюта, пастора Евангельской христианской церкви Андрея Смирнова доставили в следственный отдел, он задержан. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

В этот же день владелица здания Оксана Жильцова заявила, что намерена подать в суд на Смирнова. Женщина утверждает, что якобы не знала о том, что Смирнов организовал нелегальный приют. Она думала, что он водит туда прихожан.

«Известия» выяснили, что пастор ранее был судим по ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»).

Смертельный пожар в работающем неофициально приюте для престарелых на улице Таврической произошел в ночь на субботу, 24 декабря. По данным МЧС России, погибли 22 человека. Еще шестеро пострадали, двое из них с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии.

Изначально предполагалось, что пожар произошел из-за неисправности печного отопления. Однако позже в МЧС России подвергли сомнению данную версию, отметив, что она маловероятная.

В правоохранительных органах сообщали, что администрация сгоревшего приюта для бездомных в Кемерово грубо нарушала требования пожарной безопасности.