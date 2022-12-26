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В Роспотребнадзоре рассказали о жалобах на качество детских подарков

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Россияне в декабре обратились на горячую линию Роспотребнадзора по вопросам качества и безопасности детских товаров, выбора новогодних подарков около 6 тыс. раз, сообщили «Известиям» в ведомстве.

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На горячую линию Роспотребнадзора по вопросам качества и безопасности детских товаров, запущенную в декабре, поступило 5935 обращений, сообщили «Известиям» в ведомстве. В подавляющем большинстве случаев гражданам требовалась консультация, но было и восемь жалоб.

Вопросы качества и безопасности сладких новогодних подарков для детей беспокоили 18,3% обратившихся, карнавальной одежды и новогодних костюмов — 6%.

Из восьми поступивших жалоб шесть касались детских товаров, одна — сладких новогодних подарков, еще одна — нарушения санитарных требований на мероприятии для детей. Авторам обращений помогли составить претензии, добавили в ведомстве.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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