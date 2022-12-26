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Юань обогнал евро в международных расчетах МСП

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Иностранные валюты в период с мая по октябрь 2022 года использовали 15% предприятий сегмента малого и среднего бизнеса (МСП). Об этом говорится в исследовании ПСБ (в нем приняли участие более 1700 предпринимателей). Остальные бизнесмены проводили расчеты только в рублях.

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Среди тех, кто рассчитывался в иностранной валюте, 34% предпочитали доллар, 31% — юань и 28% — евро. Валюты стран СНГ использовали 4% опрошенных представителей бизнеса. Еще 3% предпринимателей применяли дирхам ОАЭ. Лишь 0,5% респондентов рассчитывались криптовалютой в международных платежах.

«Высокая популярность юаня объясняется ростом товарооборота с Азией и меньшими платежными рисками по сравнению с долларом и евро», — говорится в материалах опроса.

Из декабрьского Обзора финансовой стабильности Банка России также следует, что на фоне западных санкций доля расчетов в «токсичных» валютах на рынке РФ по итогам II–III кварталов 2022 года снизилась: с 52% до 34% по долларам и с 35 до 19% — по евро. За отчетный период доля рубля (32,4%) почти достигла доли доллара (34%) в экспортных расчетах России, а доля юаня приблизилась к доле евро, увеличившись за апрель–сентябрь с 0,4% до 14%.

В результате доля инструментов с участием юаня в объеме биржевых торгов выросла с 3% в марте до 33% в ноябре.

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