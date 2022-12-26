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В «Росатоме» рассказали о разработках в области лечения онкологии

В «Росатоме» рассказали о разработках препаратов для онкобольных и импортозамещении томографов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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«Росатом» в рамках направления ядерной медицины ведет работу по импортозамещению препаратов для онкобольных. Об этом в интервью «Известиям» рассказал гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.

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«Сегодня мы полностью замещаем, и готовы заместить в дальнейшем все импортные поставки изотопной продукции. Главная задача — не только поставлять медицинские изотопы, но и научиться быстро их превращать в радиофармпрепараты. Сегодня активно работаем с РАН, с нашими медицинскими институтами, с Минздравом, для того, чтобы и в рамках радиофармаптек, то есть, таких, если можно так выразиться, бутиков этой работы, решать вопрос. Но и одновременно закладываем уже большое производство», — отметил он.

Речь идет о строительстве в Обнинске завода радиофармпрепаратов с уже масштабным производством. Он позволит работать практически со всеми видами онкологии, добавил Алексей Лихачев. По его словам, использовать наши препараты буде возможно не только для лечения, но и диагностики и профилактики онкологических заболеваний практически всей линейки.

«Также мы сейчас видим большой дефицит в томографах. Это были практически стопроцентные зарубежные поставки. Ускоренными темпами разрабатываем свою линейку. Очень надеемся, что уже к середине 2020-х годов сможем начать удовлетворять спрос на МРТ, уже непосредственно российского производства», — сказал Алексей Лихачев.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известий»:

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