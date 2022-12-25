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Посол Ватикана в Минске поддержал возобновление переговоров по Украине

Посол Ватикана Йозич допустил проведение мирных переговоров по Украине в Минске
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Белоруссия может стать подходящей площадкой для возобновления переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом в воскресенье, 25 декабря, заявил посол Ватикана в республике апостольский нунций Анте Йозич.

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«Уверен, что Минск может стать центром переговоров вновь. Я предполагаю, что есть такие движения на низком или высоком уровне», — отметил он в интервью для СТВ.

Архиепископ подчеркнул, что любая заинтересованная в дипломатии сторона должна быть открыта к всевозможным предложениям и сценариям, если это поможет добиться результата. Ватикан, в свою очередь, готов сделать всё, что от него зависит, для поддержки мирных инициатив.

Также Анте Йозич высоко оценил отношения Святого престола с белорусскими властями.

«Как представитель Ватикана, могу сказать, что до сих пор я всегда находил открытое сердце, поддержку и взаимопонимание во всех сферах», — заявил он.

Ранее, 17 декабря, папа римский Франциск признался, что хотел бы получить в подарок на Рождество «немного мира». Он уточнил, что имеет в виду не только скорейшее разрешение украинского кризиса, но также дипломатические успехи в других регионах, где разворачиваются боестолкновения, — в Сирии, Мьянме и Йемене.

28 ноября глава римско-католической церкви заявил о желании совершить визит в Москву и Киев. Также он отметил, что работает над списками заключенных — как гражданских, так и военнопленных. В этот же день глава внешнеполитического ведомства Ватикана архиепископ Пол Ричард Галлахер заявил, что папа римский Франциск готов предоставить место для переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

До этого, в октябре, папа римский призвал президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского перейти к мирным переговорам.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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