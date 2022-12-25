Жителей Нью-Йорка попросили беречь свет и тепло из-за холодов

Энергетическая компания Con Edison попросила жителей Нью-Йорка экономить электричество, газ и тепло из-за морозной погоды и выросшей нагрузки на сети в регионе. Об этом говорится 25 декабря в сообщении на странице компании в Twitter.

Обращение компании адресовано к 1,1 млн потребителей природного газа, 3,5 млн потребителей электроэнергии и отопления на Манхэттене, в центре Нью-Йорка.

«Мы призываем клиентов экономить энергию из-за холодной погоды и возросшей нагрузки на трубопроводы, по которым природный газ поступает в наш регион», — отметили энергетики.

По данным компании, максимальная экономия поможет обеспечить поставки природного газа до конца воскресенья.

Компания Dominion Energy также попросила клиентов в Вирджинии и Северной Каролине экономить электроэнергию.

Ранее в этот день стало известно, что из-за снежной бури и морозов в США погибли как минимум 28 человек. Основной причиной смерти людей стали обморожения и ДТП.

Снежный шторм со значительным понижением температуры воздуха пронесся от Великих озер недалеко от Канады до каньона Рио-Гранде вдоль границы США с Мексикой за последние четыре дня.

Накануне, 24 декабря, морозы в США серьезно осложнили добычу природного газа. Из-за похолодания замерзла жидкость в магистральных газопроводах.

Аналитики отмечают, что подобного коллапса в отрасли не наблюдалось уже более 10 лет.

Из-за снегопадов более 1 млн американцев остались без доступа к электричеству. Кроме того, из-за стихии были отменены тысячи вылетающих авиарейсов, аэропорты также не принимали самолеты.