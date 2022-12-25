Политик Филиппо: настроения французов в отношении России приведут в ярость Зеленского

Более половины опрошенных французов поддержали идею проведения мирных переговоров с Россией по ситуации на Украине. Об этом 25 декабря заявил лидер ассоциации «Патриоты», бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо в своем Twitter.

Он отметил, что опрос среди жителей Франции проводил институт общественного мнения IFOP. Результаты показали, что 70% респондентов выступают за установление мира путем дипломатии.

«Фанатики, ястребы и [президент Украины Владимир] Зеленский ниспровергнуты», — написал Филиппо.

Двумя днями ранее, 23 декабря, Флориан Филиппо отметил, что прошедшая в Вашингтоне встреча Зеленского с его американским коллегой Джо Байденом может оказаться предпосылкой начала третьей мировой войны. Он пояснил, что, по его мнению, масштабный конфликт выгоден и Байдену, и Зеленскому, так как они могли бы «приумножить» свою славу, параллельно уничтожив страны Европы и сохранив гегемонию доллара США на мировом финансовом рынке.

Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон 21 декабря, где провел переговоры с Джо Байденом и выступил перед американским конгрессом. Во время своего выступления он призвал США предоставить Киеву танки и самолеты, которые, по его словам, украинские военные смогут эффективно использовать без необходимости, чтобы рядом находились американские военнослужащие.

До этого, 22 декабря, президент России Владимир Путин оценил вероятность завершения конфликта на Украине переговорным путем. Российский лидер подчеркнул, что все вооруженные конфликты так или иначе заканчиваются переговорами.

Ранее, 4 октября, Киев официально отказался от контактов с Москвой. Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».