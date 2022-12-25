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СМИ заметили в словах Зеленского намек на мрачную судьбу Украины

Колумнист Newsweek Макдональд: Зеленский в поздравлении с Рождеством намекнул на мрачную судьбу Украины
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Фото: соцсети
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Рождественское поздравление президента Украины Владимира Зеленского было мрачным и пессимистичным. Об этом 25 декабря написал обозреватель Скотт Макдональд в статье для Newsweek.

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«Он начал свою речь в ночь, обычно наполненную хорошими новостями и радостью, с «горького привкуса» и некоторого отчаяния», — считает автор материала.

По мнению обозревателя, послание Зеленского было «скорее мрачным, чем оптимистичным». Он обратил внимание, что украинский лидер сказал о холодной еде на столах украинцев в Рождество, а также описал потерю любви, надежды и даже самого себя.

Ранее в воскресенье читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали видеопоздравление украинского президента с Рождеством.

Зеленский заявил, что «мы не ждем чуда, поскольку творим его сами». Однако немцы предположили, что политик вряд ли верит своим словам, так как без помощи Запада Украина ничего не может сделать.

Православная церковь Украины впервые разрешила украинцам отмечать Рождество в этом году по григорианскому календарю — 25 декабря.

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