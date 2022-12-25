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В Сети появились фото смартфонов Samsung S23 до презентации

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Фото: 91mobiles/91mobiles.com
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В Сети появились первые фотографии смартфонов Samsung Galaxy S23 Plus и Galaxy S23 Ultra до презентации.

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Портал 91mobiles 25 декабря опубликовал три рекламных постера, на которых телефоны показаны в эксклюзивных цветах. Galaxy S23 Plus будет иметь розовую расцветку, а Galaxy S23 Ultra — зеленую.

Ожидается, что смартфоны новой серии будут официально представлены 1 февраля 2023 года.

21 декабря аналитик Мин-Чи Куо сообщил, что Apple отменила выход нового iPhone SE 4 в 2023 году из-за низкого спроса на нефлагманские модели. При этом компания начинает переход на безрамочный дизайн, что приведет к увеличению затрат на производство.

За день до этого инсайдер и концепт-художник Константин Миленин поделился новыми рендер-изображениями смартфона iPhone 15 Pro, который компания Apple должна представить в следующем году.

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