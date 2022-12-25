Трутнев и Кириенко предложили создать центры подготовки спецназа по всей стране

В России необходимо создать центры подготовки спецназа по аналогии с Российским университетом спецназа в Гудермесе. С таким предложением 25 декабря выступил вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

«Гудермес стал центром обучения не только для Чечни, но и для значительной части Российской Федерации. Мы вместе будем эту работу продолжать. Будем создавать центры на других территориях», — сказал Трутнев.

Он добавил, что уже обратился к главе государства Владимиру Путину с таким предложением вместе с первым замруководителя администрации президента Сергеем Кириенко.

«Российский университет спецназа — это действительно высокопрофессиональная, очень хорошо организованная система качественной подготовки. Уникально, я такого еще не видел», — отметил, в свою очередь, Кириенко.

23 декабря Министерство образования и науки совместно с Минобороны разработало для российских вузов образовательный модуль по основам начальной военной подготовки (НВП), который уже направлен в учебные заведения для включения в программы бакалавриата и специалитета.

Днем ранее Министерство просвещения утвердило программу школьного образования с военной подготовкой на ОБЖ и блоком про специальную военную операцию на уроках истории. Школы должны будут перейти на реализацию единых образовательных программ до 1 сентября 2023 года.