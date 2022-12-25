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Полиция в Британии рассказала о самых странных заявлениях в 2022 году

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Фото: Global Look Press/dpa/Christian Charisius
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Полиция Лестершира в Великобритании подвела итоги года и привела самые необычные заявки, которые поступали от граждан, список приводит «Би-би-си».

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Так, один мужчина пожаловался правоохранителям на слишком громкий шум холодильника. Другой высказал недовольство тем, что ему приходится на холоде ждать электричку. Одна заявительница пожаловалась, что летом у нее дома летало слишком много мух.

В полицию также звонили с различными вопросами дети. Один из несовершеннолетних поинтересовался у оператора, нравится ли ему мармелад.

Всего за год полиция получила больше 187 тыс. звонков по экстренному номеру 999. В ведомстве напомнили о существовании номера 101, по которому можно дозвониться по не требующим оперативного вмешательства проблемам.

«Каждая минута, которую наши обработчики тратят на неуместный экстренный вызов, означает, что те, у кого действительно чрезвычайные ситуации, могут столкнуться с задержкой, что может поставить под угрозу жизнь», — напомнили в полиции.

23 декабря сообщалось, что группа нетрезвых военных реконструкторов в костюмах Санта-Клауса пыталась въехать в британскую деревню Ангаррак на танке, однако техника забуксовала и перекрыла движение.

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