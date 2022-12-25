На Украине заявили о выделении партнерами $1,5 млрд на восстановление энергетики
Иностранные партнеры выделят $1,5 млрд на восстановление энергетического сектора Украины. Об этом 25 декабря заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
«Помощь энергосектору от партнеров набирает обороты. Имеем заявленную помощь в размере практически $1,5 млрд. Каждый день приезжает дополнительное оборудование для ремонта поврежденной инфраструктуры», — написал он в соцсетях.
По его словам, около 200 грузовиков с энергетическим оборудованием якобы прибыли на Украину.
21 декабря глава украинской энергокомпании YASNO, входящей в холдинг ДТЭК, Сергей Коваленко сообщил, что самая сложная ситуация с электроснабжением на Украине наблюдается в Киеве, где из строя выведено 60% трансформаторов. Коваленко подчеркнул, что поврежденное высоковольтное оборудование не позволяет украинской столице получать электричество из энергосистемы страны.
Ранее, 19 декабря, компания «Укрэнерго» назвала тяжелой сложившуюся ситуацию в энергосистеме Украины. По ее данным, самая сложная ситуация с энергоснабжением на тот момент сложилась в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской (в части, подконтрольной Киеву), Кировоградской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Киевской областях и Киеве. Там введены аварийные графики отключений.
Российские войска в октябре начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».