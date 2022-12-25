Во Франции напомнили о поддержке населением переговоров о мире на Украине
Большинство французов хотят проведения переговоров по ситуации на Украине. Об этом 25 декабря заявил лидер ассоциации «Патриоты», бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.
«Опрос IFOP показал, что 70% французов хотят переговоров с Россией ради мира. Здравый смысл! Фанатики, ястребы и [президент Украины Владимир] Зеленский ниспровергнуты», — написал он в Twitter.
Данные соцопроса были опубликованы 23 декабря на сайте издания Le Journal du Dimanche. Они показали, что 70% французов считают необходимым искать выход из украинского конфликта исключительно в переговорах. Они также не поддержали продолжение военной помощи Киеву со стороны Парижа.
Ранее, 20 декабря, стали известны итоги опроса, проведенного центром Szazadveg во всех 27 государствах Евросоюза. Большинство граждан объединения выступили за то, чтобы принудить стороны конфликта на Украине к переговорам. За урегулирование ситуации мирным путем высказались 82% респондентов. Наибольшую поддержку такая позиция получила на Кипре, в Португалии, Греции и Венгрии, которые активнее других выступают против санкционной политики Брюсселя.
Между тем, как отмечал 9 декабря президент РФ Владимир Путин, для достижения результата нужно сесть за стол переговоров с учетом изменившихся реалий. Он напомнил, что именно Киев вышел из переговорного процесса. При этом глава государства подчеркнул, что позиция РФ по переговорам с Украиной не подлежит сомнениям и изменениям.
До этого, в конце ноября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что проведение переговоров с Украиной пока невозможно в связи с позицией Киева.
4 октября Киев официально отказался от контактов с Москвой. Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.
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