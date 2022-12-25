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Подполковник ВСУ сообщил о массовом дезертирстве бойцов в подразделении

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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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Украинские солдаты часто дезертируют из воинских частей, поэтому наказание за это необходимо ужесточить. Об этом 25 декабря заявил подполковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в беседе с изданием «Страна.ua».

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Подполковник назвал правильной инициативу об усилении ответственности за уход с поля боя, дезертирство, невыполнение боевых приказов, о которой ранее в декабре заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

«Залужный полностью прав», — подчеркнул подполковник.

Он сказал, что в его части около десятка солдат и сержантов уходили самовольно и отделывались мягким наказанием.

«Но половина из них снова сбежала. Зачем мне такие солдаты, в которых я не уверен?» — задался он вопросом.

Другой военный добавил, что украинские силовики не выдерживают и ломаются морально из-за подавляющего превосходства российской артиллерии на передовой. Требование главнокомандующего он назвал ожидаемым.

Ранее, 19 декабря, Залужный подчеркнул, что среди украинских военных наблюдается массовое дезертирство. Усиление ответственности военнослужащих за это — необходимая мера, объяснил он. По словам Залужного, утраченные из-за дезертирства позиции ВСУ «приходится восстанавливать штурмовыми действиями очень дорогой ценой».

Ранее, 7 декабря, президент России Владимир Путин заявил, что украинцы расстреливают перед строем военных за уход с боевых позиций.

Еще 11 августа официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что зафиксированы случаи, когда украинские националисты массово дезертировали и оставляли занятые позиции.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

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